Funcionarios del gabinete de Antioquia que aspirarán a elecciones renunciarán a cargos esta semana

Medellín, Antioquia

Los funcionarios de la Gobernación de Antioquia que aspiren a cargos de elección popular en las elecciones regionales de 2027 presentarán su renuncia durante esta semana, confirmó el gobernador Andrés Julián Rendón.

El mandatario explicó que la decisión busca garantizar una transición ordenada en las dependencias que quedarán vacantes y permitir que los funcionarios cumplan con los tiempos establecidos para participar en la próxima contienda electoral.

“Las personas que tienen deseo de presentarse a cualquier cargo en la próxima contienda electoral van a permitir no solo tener unos buenos reemplazos durante siquiera unos 18 meses, sino que, en consecuencia, van a estar por fuera hasta el 15 del presente mes”, señaló el gobernador.

¿Cuáles son los posibles nombres que participarán en las elecciones regionales en Antioquia?

La expectativa está centrada en varias dependencias estratégicas de la administración departamental, luego de las recientes salidas del gerente de VIVA, Rodrigo Hernández, y del exsecretario de Infraestructura, Luis Horacio Gallón, quienes han sido mencionados como posibles aspirantes a la Gobernación de Antioquia.

También hay expectativa sobre la continuidad de Esteban Ramos Maya, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). Su nombre ha sido mencionado en el escenario político regional y, además, su hermano Alfredo Ramos Maya ha sonado como posible candidato a un cargo de elección popular, un aspecto que también podría generar movimientos dentro del gabinete.

Con estas renuncias, la Gobernación iniciará una reconfiguración de su equipo de gobierno cuando restan cerca de 18 meses para finalizar el actual periodo administrativo.