Precio del dólar en Venezuela HOY 30 de julio de 2026: El bolívar venezolano continúa en descenso

Imagen de la bandera tomada de Getty Imgenes (Autor: Bloomberg Creative) // Imagen de la bandera tomada de Getty imagenes (Autor: Mariano Sayno)

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela, donde su cotización influye directamente en el precio de algunos productos y elementos de consumo diario. Aunque el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma constante en transacciones comerciales y como referencia para determinar precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por ciudadanos, comerciantes y analistas económicos.

Por lo mencionado anteriormente, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 30 de julio de 2026, aspecto que en relevante para aquellos venezolanos que tengan interés en radicarse temporal o totalmente en algún otro país.

Precio del dólar en Venezuela HOY 30 de julio

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este jueves 30 de julio de 2026 se ubicará en 745.36 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar estadounidense. Esta cotización sirve como referencia para diversas operaciones financieras, comerciales y cambiarias.

Del mismo modo, el organismo publicó la tasa oficial de otras divisas internacionales, que quedó establecida de la siguiente manera:

Euro (EUR): 848.82 bolívares (VES).

848.82 bolívares (VES). Yuan Chino (CNY): 110.21 bolívares (VES).

110.21 bolívares (VES). Lira turca (TRY): 15.73 bolívares (VES).

15.73 bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 9.29 bolívares (VES).

Estas tasas son calculadas por el BCV con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias autorizadas y constituyen la referencia oficial para el mercado cambiario venezolano.

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Así están las casas de cambio en Venezuela

A parte de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) dio a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país para la jornada de este 30 de julio. Estos valores pueden variar entre instituciones financieras de acuerdo con sus tasas de cambio.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Mercantil:

Compra: 801.24 // Venta: 744.22

Banesco:

Compra: 778.58 // Venta: 794.67

Banco exterior:

Compra: 802.06 // Venta: 804.23

Banco Nacional de Crédito BNC:

Compra: 743.94 // Venta: 744.22

Bancaribe:

Compra: 802.82 // Venta: 810.94

Otras instituciones:

Compra: 765.76 // Venta: 796.43

Recuerde tener en cuenta que estas tasas corresponden a los valores de referencia publicados por el BCV. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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¿Cómo se calcula el precio del dólar en Venezuela?

El Banco Central de Venezuela (BCV) publica diariamente la tasa oficial del dólar con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, que operan en el país. Este mecanismo busca reflejar un valor representativo del comportamiento del mercado cambiario.

La cotización oficial de la divisa estadounidense es un indicador relevante para la economía venezolana, ya que sirve como referencia para la realización de transacciones comerciales, pagos de bienes y servicios, obligaciones con entidades públicas y otras operaciones financieras.

Según se indica en el BCV, el uso del promedio ponderado permite establecer una tasa de cambio que refleje con mayor precisión las condiciones del mercado, tomando como base las operaciones efectuadas por las entidades bancarias autorizadas.

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Visa de residencia (Tipo R)

Los documentos necesarios para solicitar una visa en Colombia varían según el tipo de permiso que se desee obtener. En la actualidad, los ciudadanos extranjeros pueden acceder a tres tipos de visa:

Visa de visitantes (Tipo V): no otorga residencia y está destinada a estancias cortas o temporales en el país. Visa de migrante (Tipo M): dirigida a quienes deseen establecerse temporalmente en el país. Permite trabajar y tiene una vigencia máxima de tres años. Visa de residencia (Tipo R): permite vivir de manera permanente en Colombia y otorga un permiso para trabajar sin restricciones.

Desde el 1 de junio de 2023, la Visa residencia(Tipo R) también esta disponible para las personas que acumulan cinco años o más con Permiso Especial de Permanencia (PEP) o Permiso por Protección Temporal (PPT).

La solicitud se debe realizar de manera virtual a través de la plataforma digital del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Para adelantar el trámite, es recomendable contar con los siguientes documentos:

El permiso PEP o PPT en físico. El Gobierno colombiano necesita comprobar que tenga medios económicos para vivir en el país (Carta laboral, extractos bancarios, contrato de arriendo o recibos de pago). La afiliación al Sistema de Salud y Seguridad Social. Antecedentes penales en Venezuela.

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Antecedentes penales Venezuela

El certificado de antecedentes penales puede solicitarse de forma virtual y gratuita a través del portal habilitado por las autoridades venezolanas. No obstante, la plataforma permite realizar el trámite de acuerdo con el último dígito del documento:

Lunes: 1 y 6.

1 y 6. Martes: 2 y 7.

2 y 7. Miércoles: 3 y 8.

3 y 8. Jueves: 4 y 9.

4 y 9. Viernes: 5 y 0.

Para obtener el certificado, siga los siguientes pasos:

Ingrese al portal oficial del Consulado de Venezuela o acceda directamente al siguiente enlace: http://certificacioninternacional.mijp.gob.ve/paginas/CU_normas/

o acceda directamente al siguiente enlace: http://certificacioninternacional.mijp.gob.ve/paginas/CU_normas/ Inicie sesión con su usuario o regístrese si aún no tiene una cuenta.

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