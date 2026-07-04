Francisco Chaverra, primer fichaje de Millonarios: así lo anunció el club

Millonarios ya tiene su primer fichaje de cara al segundo semestre del año. Luego de varias especulaciones, el club anunció este sábado 4 de julio la incorporación de Francisco Chaverra a la institución.

Le puede interesar: El capitán de Millonarios David Mackalister Silva renovó: Así será su contrato

“Francisco Chaverra... ¡bienvenido al Embajador!“, publicó el conjunto Embajador en sus redes sociales, acompañado de un video en el que destacan las mejores jugadas y goles en sus equipos previos.

Chaverra, al grupo de los Millonarios-Santa Fe

El extremo de 26 años surgió en la antigua Equidad, hoy Internacional de Bogotá. Tuvo un préstamo en Orsomarso y otro en Santa Fe entre enero y junio de 2024, en el que jugó 28 partidos, anotó 5 goles y dio 3 asistencias.

Después de su paso por el conjunto Cardenal, Medellín lo adquirió en julio de ese 2024 y desde entonces hacía parte del club Poderoso, que ahora lo presta a Millonarios por un año con la opción de compra.

Lea también: Azul y Blanco desmintió venta de Millonarios: no se ha producido cambio en composición accionaria

Así las cosas, Chaverra se une al grupo de los jugadores que han vestido las dos camisetas de los equipos bogotanos, como Elvis Perlaza, Gerardo Bedoya, Robinson Zapata, Andrés Pérez, Humberto Osorio Botello, entre otros.

Millonarios y su planificación para el 2026-II

En la planificación del equipo de cara al próximo semestre, liderados por el entrenador Fabián Bustos, ya concretaron las salidas de Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas Hurtado y Nicolás Giraldo. Ante la llegada de Francisco Chaverra, también se ha especulado con la vinculación del arquero argentino Javier Burrai, de 35 años.

El equipo capitalino se encuentra en pretemporada desde el 16 de junio y, en esa preparación, tendrá un duelo amistoso contra Universitario de Perú el 11 de julio en Lima. El debut por liga será el 25 de julio contra Atlético Bucaramanga en Bogotá.