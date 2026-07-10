Más de 50 personas aseguran ser víctimas de presunta estafa de una agencia de viajes en Bucaramanga

La ilusión de viajar a Europa terminó convertida en una pesadilla para decenas de personas en Bucaramanga. Al menos 50 ciudadanos aseguran haber sido víctimas de una presunta estafa por parte de una agencia de viajes que, según denuncian, recibió millonarios pagos por paquetes turísticos, pero dejó de atenderlos y cerró sus oficinas.

Uno de los afectados es Joselito Cubides Ariza, quien afirmó haber entregado 5,2 millones de pesos para un viaje a España que incluía tiquetes, hotel y seguro de viaje. Según relató, conoció la agencia por recomendación de amigos y vecinos que ya habían viajado con esa empresa, lo que le generó confianza para contratar el servicio.

“Vendí mi moto, pedí plata prestada y ahora quedé endeudado, sin moto y sin trabajo”, aseguró el denunciante.

Cubides, explicó que realizó un primer pago de cuatro millones de pesos y posteriormente canceló el saldo restante. Sin embargo, cuando llegó la fecha prevista para recibir la documentación del viaje, comenzó a recibir excusas y, posteriormente, dejó de obtener respuesta por parte del representante de la agencia.

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Otro de los denunciantes es William Contecha, quien afirmó haber invertido 11 millones de pesos para viajar junto a su esposa a París. “Nosotros ya habíamos viajado con esta empresa hace tres años y todo había salido bien. Por eso volvimos a confiar”, manifestó.

El hombre señaló que los recursos correspondían a ahorros familiares y que, al conocer por redes sociales las denuncias de otros usuarios, acudió a las oficinas de la empresa, donde encontró el establecimiento cerrado.

Contecha, aseguró que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía y que allí conoció que decenas de personas estarían reportando situaciones similares.

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Los afectados hicieron un llamado para que quienes consideren haber sido perjudicados formalicen las denuncias ante la Fiscalía, con el fin de que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes y determinen las posibles responsabilidades y, a su vez, eviten que los dueños de este negocio continúen con esta presunta modalidad de robo.

También recomendaron a quienes planean contratar paquetes turísticos verificar cuidadosamente la trayectoria de las agencias de viajes, revisar su documentación y confirmar la prestación efectiva de los servicios antes de realizar pagos.

Para este caso, informaron que cuentan con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de la empresa denunciada, en el que figura que la agencia contaba con registro mercantil vigente y aparecía formalmente constituida.

Precisamente esa condición, sumada a las recomendaciones de antiguos clientes que sí lograron viajar, fue uno de los factores que llevó a varias personas a confiar en la empresa y entregar millonarias sumas de dinero para sus paquetes turísticos.

Las personas afectadas protestaron y colgaron carteles en el lugar en el que funcionaba la agencia: