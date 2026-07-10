Últimos días para participar en el Concurso Nacional de Escritura 2026 de MinEducación y la UIS

La convocatoria del Concurso Nacional de Escritura 2026: Historias de Paz, entra en sus últimos días de inscripción. Hasta el viernes 17 de julio, estudiantes, docentes, padres de familia y demás integrantes de la comunidad educativa del país podrán postular cuentos y ensayos inéditos que reflejen cómo se construye la paz desde la cotidianidad.

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de la Universidad Industrial de Santander - UIS, busca que experiencias familiares, recuerdos de infancia, historias de barrio, relatos sobre el cuidado del ambiente o gestos de solidaridad se conviertan en narraciones capaces de fortalecer la memoria y la reconciliación en Colombia.

Los participantes podrán presentar un cuento o un ensayo de máximo 1.000 palabras, en categorías infantil, juvenil y de adultos. Además de la publicación de las obras seleccionadas en un libro digital, los autores de los 40 textos ganadores serán invitados a la ceremonia nacional de premiación en Bogotá.

¿Quiénes pueden participar?

Desde la UIS informaron que “la convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, directivos docentes, administrativos del sector educativo, padres de familia e integrantes de instituciones educativas públicas y privadas de todo el país“.

También podrán participar ciudadanos extranjeros residentes en Colombia o vinculados a instituciones educativas ubicadas en zonas de frontera.

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Desde la organización del concurso nacional agregaron que “un jurado integrado por expertos en literatura, pedagogía y estudios culturales seleccionará 40 obras ganadoras, las cuales serán publicadas en el libro digital oficial del Concurso Nacional de Escritura 2026″.

En medio del cierre de la convocatoria, la santandereana creadora de contenido educativo Mónica Higuera Rueda, conocida como “La Profe Mónica”, invitó a los colombianos a no dejar pasar la oportunidad de escribir. Según explicó, cualquier experiencia cotidiana puede convertirse en una historia con capacidad de inspirar a otros y preservar la memoria de los territorios.

“Lo más importante es participar. No esperemos a que pase el tiempo para decir: ‘yo hubiera participado’. Cualquier oportunidad que fortalezca nuestras habilidades comunicativas ya es un paso adelante”, señaló la educadora.

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La docente también destacó que no se necesitan historias extraordinarias para concursar. Un partido de fútbol, una conversación con los abuelos, la vida de una mascota o un rincón poco conocido del país pueden ser el punto de partida para narrar cómo la paz también se construye desde los pequeños actos de la vida diaria.

Con el cierre de inscripciones previsto para el viernes 17 de julio, el Ministerio de Educación y la UIS esperan que miles de voces de todo el país dejen por escrito historias que contribuyan a preservar la memoria y promover la convivencia a través de la escritura. Inscripciones al Concurso Nacional de Escritura