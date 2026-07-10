Avanza la construcción de la Troncal del Magdalena Medio desde Puerto Salgar hasta Barrancabermeja

Bucaramanga

Avanza la construcción de la Troncal de Magdalena Medio entre Puerto Salgar en Cundinamarca hasta Barrancabermeja en Santander, según confirmó la concesión la obra avanza ya en un 33% en la primera fase. Esta obra que comenzó en el 2024 ha avanzado en intervenciones estructurales, la segunda calzada, las variantes , puentes e intersecciones.

Según el reporte de la concesión, ya se finalizó la Unidad Funcional 0D y ya inicia la verificación de la medición por parte de la interventoría del proyecto. Además, confirman que continúan las obras con más de 3 mil trabajadores, que el 60% corresponde a personas de la región.

“Las obras activas incluyen la construcción estructuras modernas y seguras como las variantes Kilómetro Dos y Medio y El Trique en Puerto Boyacá; nuevos puentes en Las Pavas, La Parra, La Vizcaína, La Colorada y el Opón; y las intervenciones en intersecciones estratégicas como La Lizama en Barrancabermeja. A este esfuerzo se suma la operación de más de 600 equipos propios y de empresas locales, y más de 3.000 colaboradores directos que sostienen el ritmo de ejecución en campo”, señaló la concesión Autopista Magdalena Medio.

Además, confirman que mientras se avanzan las obras, el corredor vial mantiene tránsito sin inconveniente para los viajeros, también mantienen 1.2 millones de metros lineales de señalización horizontal y más de 4.500 señales verticales, y sella anualmente hasta 300.000 metros lineales de fisuras para prolongar la vida útil del pavimento.