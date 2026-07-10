Defensoría del Pueblo emite alerta temprana por violencia en el área metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga

Por primera vez, la Defensoría Nacional del Pueblo emite una alerta temprana para llamar la atención sobre los graves riesgos para la población civil que reside en el área metropolitana de Bucaramanga por cuenta de la violencia desatada en los últimos meses.

En el documento de 108 páginas, conocido por Caracol Radio se describen tres factores de riesgo.

El primero, es el resurgimiento de una disputa territorial y nuevas formas híbridas de criminalidad; en este apartado se hace una descripción de los grupos armados que generan acciones violentas en los barrios de los 4 municipios del área.

El segundo alude a la incursión de estructuras de criminalidad organizada en el comercio de distribución de drogas sintéticas o emergentes.

El tercero de los factores de riesgo se denomina como la continuidad de la criminalidad organizada desde los establecimientos carcelarios, en particular en la penitenciaría de mediana y máxima seguridad de Palogordo.

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En la alerta temprana, la Defensoría hace una serie de recomendaciones a las autoridades: “priorizar intervenciones microterritoriales en comunas, entornos escolares, escenarios deportivos, zonas de retorno y reubicación, plazas de mercado y corredores de conexión entre los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga”.

También se advierte que los gobiernos deben “deben orientarse a la intervención sobre rentas criminales específicas como el microtráfico, las drogas sintéticas, la extorsión, el tráfico de armas, el gota a gota, la explotación sexual y la instrumentalización de menores de edad mediante acciones coordinadas entre entidades del orden nacional y territorial”.

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