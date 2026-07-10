Concejal denuncia que Subcontralor de Bucaramanga estaría saboteando la elección de nuevo contralor

Bucaramanga

El proceso de elección del contralor de Bucaramanga ha tenido muchas recusaciones y trabas que solo hasta ahora se han solucionado y por fin habrá votación este lunes 13 de julio. Sin embargo, el concejal José David Cavanzo denuncia a la persona que estaría detrás de las recientes acciones que buscan impedir suspender el proceso.

“Nos llamó la atención la tutela que interpuso una ciudadana ayer y que fue la misma ciudadana que nos recusó esta semana, desde el primer momento nos dimos cuenta de que la señora es de Cúcuta, vive allá y tiene Sisben en pobreza extrema, tiene más de 95 años”, indicó el concejal Cavanzo.

Por eso, ante las dudas, el equipo de trabajo del concejal inició la investigación de la meta data de los documentos que llegaron a la corporación y se dieron cuenta que habrían sido creados por C. Saul Sierra, el mismo usuario del subcontralor de Bucaramanga y decano de una universidad en Bucaramanga.

“Eso ya deja ver que presuntamente este hombre estaría interesado en torpedear el proceso de elección de contralor, seguramente para atornillarse en su cargo, sin entender ni respetar el proceso”, agregó el concejal Cavanzo.

A pesar de las denuncias, tutelas y recusaciones, el proceso de elección del contralor continúa y se hará la votación este lunes a los ternados que son Ana María Gandúr, Elsa Jazmín González y Pedro Alejandro Pedraza.