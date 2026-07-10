MG (r) Juvenal Díaz Mateus descarta dirigir las Fuerzas Militares

Bucaramanga

En medio de la conformación del gabinete del presidente electo Abelardo De la Espriella y la posibilidad de que reintegre a oficiales de la Policía y del Ejército que fueron retirados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, empezó a sonar la posibilidad de que el gobernador de Santander, Mayor General Juvenal Díaz Mateus, llegara a la dirigir las fuerzas militares.

Pues fue el mismo mandatario de los santandereanos quien descartó esta posibilidad e incluso aseguró que el presidente electo, Abelardo De la Espriella, no se ha comunicado con él para hacerle esa propuesta.

“El presidente no me ha hecho esa oferta y segundo siempre lo he dicho, hay un compromiso con los santandereanos, hay un plan de gobierno para cuatro años, yo creo que hay que cumplir con esa tarea y sí trabajar en conjunto con el gobierno nacional”, aseguró el gobernador Díaz Mateus a Vanguardia.

Díaz Mateus estuvo durante 35 años en el Ejército Nacional y ante el anuncio de reintegro de oficiales a la fuerza pública, aseguró que aunque antes no era bien visto, ante la coyuntura del país esa reincorporación es bien vista.

El presidente Abelardo De la Espriella estará el próximo 14 de julio en Bucaramanga para reunirse con los mandatarios locales y empezar a realizar el empalme regional de cara a la posesión el próximo 7 de agosto.