Gobierno ordena que Presidencia revise respuestas de ministerios y entidades para el empalme

Salón Azul, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Fotos: Suministrada / (Photo by Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) / (Photo by Diego Cuevas/Getty Images)

Tras la suspensión del empalme nacional, el Gobierno Petro emitió una serie de lineamientos para atender las solicitudes de información del equipo de Abelardo de la Espriella.

Se trata de una circular que ordena que las respuestas de las entidades sean revisadas previamente por la Presidencia antes de ser remitidas al gobierno electo.

La medida aplica para las solicitudes de información presentadas por el comité de empalme del gobierno electo, así como por organizaciones políticas de oposición y congresistas.

El objetivo de la circular sería garantizar “la coherencia, integridad y consistencia de las respuestas institucionales”.

Así pues, los ministerios y entidades deberán enviar al DAPRE tanto la solicitud recibida por el gobierno electo, como el proyecto de respuesta para su revisión antes de ser firmado y enviado.

Además, la circular aclara que, en el caso de las peticiones formuladas por partidos de oposición y congresistas, las entidades no podrán aplazar las respuestas argumentando que la información hará parte de los documentos de empalme.

Finalmente, reiteran que la Procuraduría y la Contraloría fueron invitadas a acompañar el desarrollo del empalme.

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