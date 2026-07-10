Investigan nuevo atentado contra subestación de Policía en Pasto

Pasto - Nariño

En las Últimas horas se registró un nuevo ataque contra la fuerza pública en Pasto, esta vez contra la subestación de Policía del corregimiento de Jamondino en donde delincuentes lanzaron una granada contra la infraestructura policial.

De acuerdo con el informe preliminar, el artefacto explosivo no detonó, y tras el hecho, unidades de la Policía Metropolitana de Pasto activaron los protocolos de seguridad para verificar el estado del explosivo y descartar nuevos riesgos para la comunidad.

Por fortuna el hecho no dejó personas lesionadas ni afectaciones materiales, sin embargo las autoridades han mencionado que iniciarán con las investigaciones para dar con el paradero de los delincuentes que intentaron atentar contra esta infraestructura.

Cabe recordar que este es el segundo ataque que se registra este año contra la subestación de Policía de Jamondino. El pasado 18 de marzo, dos hombres que se movilizaban en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo que sí detonó en las inmediaciones de la estación policial dejando múltiples daños en un establecimiento comercial cercano y varias personas resultaron aturdidas por la onda explosiva.