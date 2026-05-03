Mal tiempo impidió realizar acto en el que el Estado iba a pedir perdón a las víctimas de Bojayá

El Minsterio de Defensa señaló que las fuertes lluvias que se presentaron en buena parte del departamento del Chocó, impidieron que una delegación del Gobierno Nacional, encabezada por el Ministro Pedro Sánchez, junto a la Cúpula Militar y Policíal y las autoridades regionales, llegara a tiempo, acorde al programa establecido, al municipio de Bojayá para realizar el acto de reconocimiento de responsabilidad y petición de perdón a las víctimas reconocidas de la masacre ocurrida el 2 de mayo de 2002.

En una sentencia judicial, el Tribunal Administrativo de Chocó, declaró la responsabilidad de la Nación y ordenó realizar este acto simbólico para conmemorar la memoria de más de 100 personas asesinadas por las extintas Farc, entre ellas 48 menores de edad y 2 mujeres embarazadas.

“Fallos del 2012 y 2019 habían ordenado realizar un Acto público de Reconocimiento de Responsabilidad por fallas del Estado, en particular de la Fuerza Pública, en proteger a la población civil. Pero pese a que existía la orden desde hace varios años, fue solo hasta este Gobierno cuando se asumió la responsabilidad de adelantar este acto, el cual se venía preparando desde hace cerca de dos años, con consultas previas a los consejos comunitarios, demostrando el compromiso con las víctimas , con sus derechos y la no repetición”, señala el Ministerio.

Solo hasta después del medio día, el clima mejoró y las aeronaves pudieron movilizarse hacia el lugar.

“Al llegar, el Ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez se reunió con la comunidad presente y durante más de 2 horas escuchó sus peticiones y entre ambas partes acordaron reprogramar el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Petición de Perdón a las víctimas para el mes de julio, con el objetivo de que estén presentes aquellas personas y comunidades del medio Atrato que fueron víctimas directas o padecieron las consecuencias de la masacre y violencia del 2 de mayo de 2002”.

La nueva fecha para Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Petición de Perdón a víctimas de Bojayá, tentativamente será el 11 de julio próximo, pero esta semana será concertada y confirmada entre las partes.