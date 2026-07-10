Ejército evacuó en helicóptero a seis pacientes desde Boyacá hacia Saravena por emergencia invernal

El Ejército Nacional realizó la evacuación aeromédica de seis personas que requerían atención médica desde el municipio de Cubará, Boyacá, hasta un centro asistencial de mayor nivel en Saravena, Arauca, debido a las afectaciones ocasionadas por la temporada de lluvias en el oriente del país.

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De acuerdo con los uniformados, las intensas lluvias provocaron afectaciones en la infraestructura vial entre Cubará y Saravena, impidiendo que los pacientes fueran trasladados por tierra hacia un hospital.

Ante la emergencia, se activó un operativo conjunto entre las alcaldías de Cubará y Saravena, el Comando de la Octava División del Ejército y las unidades de Aviación del Ejército para coordinar el traslado aérea y garantizar la atención médica de los seis pacientes.

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La misión humanitaria fue ejecutada por la Brigada 18, a través del Batallón Especial Energético y Vial N.° 18, en coordinación con el Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación de Ejército N.° 8, luego de que el transporte terrestre resultara imposible por el deterioro de las vías que comunican ambos municipios.