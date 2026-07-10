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10 jul 2026 Actualizado 18:55

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Ejército evacuó en helicóptero a seis pacientes desde Boyacá hacia Saravena por emergencia invernal

La operación humanitaria fue realizada luego de que las fuertes lluvias dejaran incomunicado el corredor vial entre Cubará y Saravena.

Ejército evacuó en helicóptero a seis pacientes desde Boyacá hacia Saravena por emergencia invernal. (Foto: cortesía Ejército Nacional)

Ejército evacuó en helicóptero a seis pacientes desde Boyacá hacia Saravena por emergencia invernal. (Foto: cortesía Ejército Nacional)

Ejército evacuó en helicóptero a seis pacientes desde Boyacá hacia Saravena por emergencia invernal. (Foto: cortesía Ejército Nacional)

Sara Carolina Rojas Bueno

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El Ejército Nacional realizó la evacuación aeromédica de seis personas que requerían atención médica desde el municipio de Cubará, Boyacá, hasta un centro asistencial de mayor nivel en Saravena, Arauca, debido a las afectaciones ocasionadas por la temporada de lluvias en el oriente del país.

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De acuerdo con los uniformados, las intensas lluvias provocaron afectaciones en la infraestructura vial entre Cubará y Saravena, impidiendo que los pacientes fueran trasladados por tierra hacia un hospital.

Ante la emergencia, se activó un operativo conjunto entre las alcaldías de Cubará y Saravena, el Comando de la Octava División del Ejército y las unidades de Aviación del Ejército para coordinar el traslado aérea y garantizar la atención médica de los seis pacientes.

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La misión humanitaria fue ejecutada por la Brigada 18, a través del Batallón Especial Energético y Vial N.° 18, en coordinación con el Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación de Ejército N.° 8, luego de que el transporte terrestre resultara imposible por el deterioro de las vías que comunican ambos municipios.

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