Gaula Militar evitó que más de 300 personas pagaran “vacuna” a disidencias de ‘Calarca’

El Gaula Militar y tropas del Ejército evitaron que más de 300 personas se movilizaran para pagar extorsiones a la estructura Rodrigo Cadete, del bloque Jorge Briceño Suárez, en límites entre Huila y Caquetá.

Según el coronel Styk Amaral, comandante del Gaula Militar, la estructura armada estaba presionando a líderes de juntas de acción comunal de varias veredas para entregar cuotas de entre $25 millones y $30 millones por vereda.

“Hay una estructura que pertenece al Jorge Briceño Suárez, la Rodrigo Cadete, que está constriñendo a algunos líderes de acción comunal de algunas veredas, pidiéndole algunas sumas de extorsión. Entonces le están poniendo las cuotas”, señaló el oficial.

El caso se conoció luego de que habitantes de las veredas El Batán y El Toracal, en Huila, fueran citados hacia el sector de Santa Ana Ramos, en Caquetá, para entregar el dinero exigido por la estructura.

“Ellos están, las veredas son del Huila, pero los hacen movilizarse hacia el Caquetá”, explicó el coronel Amaral.

De acuerdo con el comandante del Gaula Militar, tras conocer la situación por inteligencia y fuentes abiertas, se desplegó un dispositivo con tropas del Gaula, el batallón de la región y un batallón de alta montaña, lo que permitió ubicar las vías por donde se movilizaban las comunidades.

“Hacemos una campaña de prevención, les hacemos caer en cuenta que eso no puede ser posible, que tengan que movilizarse más de trescientas personas a pagar esas vacunas, y logramos que el noventa por ciento de esta población que se está moviendo, de más de trescientas personas, pues retornen”, dijo.

El oficial indicó que un grupo reducido continuó el desplazamiento en motocicletas. En medio del trabajo de inteligencia fue capturado un hombre que portaba un arma traumática y que, al parecer, tenía la función de presionar y orientar el movimiento de las personas hacia el punto de encuentro.

“Durante el trabajo de inteligencia, logramos la captura de un sujeto. Este sujeto reportaba un arma traumática y al parecer estaba encargado de constreñir y liberar como el movimiento del personal hacia allá”, afirmó.

Según el Gaula Militar, las cuotas exigidas por la estructura oscilaban entre $25 millones y $30 millones por vereda. Para reunir ese dinero, las comunidades habrían hecho aportes entre $100.000, $200.000 y $500.000, según la actividad económica de cada persona.

El coronel Amaral advirtió que las comunidades presuntamente temían retaliaciones si no asistían a la cita.

“Se supone que iban a ser atacados por esta supuesta estructura, pero obviamente contra eso es que nosotros batallamos constantemente. La gente no puede salir de una vez a pagar una extorsión”, sostuvo.

El Gaula Militar pidió a la ciudadanía denunciar estos casos y evitar el pago de extorsiones.

“Que confíen en su Gaula Militar, que llamen a la línea 147”, puntualizó el comandante.