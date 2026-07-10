“Entregamos una fuerza pública fortalecida”: Mindefensa defiende resultados del Gobierno Petro

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió los resultados en seguridad del gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que la próxima administración recibirá una Fuerza Pública fortalecida, dinámica y con la moral alta.

“Tenemos un combate cada 50 minutos, destruimos un laboratorio de cocaína cada 50 minutos, hemos neutralizado más de 16.300 integrantes de los grupos más peligrosos de los diferentes carteles”, dijo Sánchez.

El ministro también destacó que durante este gobierno se han desarrollado 24 bombardeos “con cero daño colateral” y que se han incautado más de 3.300 toneladas de cocaína, cifra que, según él, equivale a la suma de los tres gobiernos anteriores.

“También hemos atacado con total contundencia el narcotráfico: más de 3.300 toneladas, equivalente a la suma de los tres gobiernos anteriores, a la par que se contuvo el crecimiento en los cultivos de coca y comenzó ya una reducción”, señaló.

Sánchez afirmó que la Fuerza Pública mantiene altos niveles de legitimidad y favorabilidad: 81,4% en las Fuerzas Militares y 69% en la Policía Nacional. Además, aseguró que las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos y afectaciones a la vida por parte de uniformados cayeron 71%.

El jefe de la cartera de Defensa sostuvo que en estos cuatro años se han destinado más de 40 billones de pesos en inversión para el sector y destacó el aumento en la bonificación de quienes prestan servicio militar, que pasó de 300.000 pesos a 1.750.000 pesos.

“Creemos que al gobierno que llega en términos de seguridad le va a ir mejor, porque entregamos una fuerza más fortalecida, muy dinámica y con la moral muy en alto”, puntualizó Sánchez.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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