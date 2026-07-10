Claudia Sheinbaum felicita a través de una carta al presidente electo Abelardo De La Espriella

Por medio de una carta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a Abelardo De La Espriella por su victoria como presidente por las elecciones del pasado 21 en Colombia. Además, lo reconoce como mandatario electo.

En la carta publicada este viernes 10 de julio, también felicitó al pueblo colombiano por su participación democrática en la reciente jornada electoral.

“Al tiempo de felicitarlo por su triunfo, extiendo mi reconocimiento al pueblo colombiano por su espíritu democrático en la reciente jornada electoral”

Además, destacó la relación entre Colombia y México, asegurando que hay “profundos lazos de amistad” e igualdades de principios.

“Confío en que, con base en el diálogo y el respeto mutuo, contribuiremos a profundizar los intercambios económicos y comerciales, así como los entendimientos regionales y multilaterales en beneficio de nuestras naciones”, dijo Sheinbaum.

Finalmente, la presidenta de México se sumó al grupo de mandatarios que han reconocido a Abelardo de la Espriella como presidente electo. Con este pronunciamiento, se une a uno de los principales aliados del actual presidente, Gustavo Petro. El primero en hacerlo fue el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el pasado 25 de junio.