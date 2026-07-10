Así va la puja entre Mbappé y Messi por ser el máximo goleador en la historia de los mundiales / getty Images

Los cuartos de final del Mundial 2026 comenzaron este jueves 9 de julio con el partidazo Francia vs Marruecos en el Gillette Stadium de Boston, duelo que terminó definiéndose en favor del cuadro europeo con actuación magistral de Kylian Mbappé.

A pesar de haber desperdiciado una pena máxima en el primer tiempo (atajadón del arquero Bono), el astro del Real Madrid se destapó en el complemento con un golazo de media distancia a los 60 minutos y una asistencia para Ousmane Dembélé al 66′ para decretar el 2-0 definitivo.

Lo anterior le permitió igualar las ocho anotaciones de Lionel Messi en lo corrido del certamen, aunque el argentino tiene todavía pendiente su duelo de cuartos ante Suiza, el cual se disputará este sábado 11 de julio desde las 8 de la noche (hora colombiana).

Claro que esta no es la única disputa goleadora que tienen francés y argentino, ambos también están luchando por consagrarse como el máximo anotador en la historia de los mundiales. Este año, el registro le dejó de pertenecer al alemán Miroslav Klose (16).

Le puede interesar: Prestigioso medio de Europa postuló a Gustavo Puerta como una de las revelaciones del Mundial 2026

Máximo goleador en la historia de los mundiales

Por lo pronto, el hito lo lidera Lionel Messi con un total de 21 anotaciones, aunque Kylian Mbappé quedó a un solo tanto de distancia, gracias al que logró ante Marruecos en Boston. Así pues se trata de una lucha imperdible en la vigente edición de la Copa.

Mucho más atrás quedaron leyendas como el ya mencionado Klose, el brasileño Ronaldo (15) o el mismo alemán Gerd Muller (14). Repase la clasificación brindada por Sofascore:

Sofascore Ampliar Sofascore Cerrar

Lea también acá: Esto se supo sobre el futuro de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia