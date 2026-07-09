Medellín está en busca de nuevos guardianes para proteger las quebradas en Altavista

Medellín

La Alcaldía de Medellín y la Corporación Parque Arví abrieron una convocatoria laboral con 18 vacantes destinadas exclusivamente a habitantes del corregimiento Altavista. El objetivo es vincular al personal al proyecto “Guardianes de Quebrada” para proteger y recuperar las fuentes hídricas locales.

La iniciativa se financia con recursos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Las vacantes incluyen diez puestos para guardaquebradas, cinco para promotores educativos, un tecnólogo ambiental y dos perfiles técnicos o profesionales en áreas civiles, hidráulicas o sanitarias.

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Los seleccionados liderarán labores de conservación, intervenciones hidráulicas y sensibilización ambiental en el territorio. Según la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, esta estrategia busca resolver problemáticas ambientales prioritarias con el apoyo directo de la comunidad.

Las personas interesadas que residan en Altavista pueden postularse a través del Servicio Público de Empleo. También se reciben hojas de vida de forma presencial en el Centro de Emprendimiento y Empleo del corregimiento, ubicado en la calle 18 # 103-100.