Rescatan a dos personas secuestradas en Medellín: tres hombres fueron capturados

Medellín

Tres hombres señalados de participar en el secuestro de dos personas fueron capturados por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá durante un operativo realizado en el barrio Robledo Palenque, en el occidente de Medellín.

De acuerdo con la investigación preliminar, los hoy capturados habrían abordado horas antes a las víctimas en una vivienda del barrio Aures. Allí, presuntamente las intimidaron con armas de fuego para despojarlas de sus pertenencias y una gran suma de dinero y luego las trasladaron hasta una residencia en Robledo Palenque, donde las mantenían privadas de la libertad.

El procedimiento se inició luego de que la central de radio alertara a las patrullas de vigilancia sobre el ingreso forzado de varias personas a una vivienda del sector. Tras recibir el reporte, los uniformados desplegaron un operativo para ubicar el inmueble, verificar la situación y proteger la integridad de las posibles víctimas.

“En esta reacción oportuna, las zonas de atención policial se hace la verificación, y al llegar al inmueble, estos delincuentes intentan huir por los techos y allí fueron capturados en posesión de las armas de fuego”, detalló el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general Henry Bello.

Otros detalles

Durante el operativo, las autoridades incautaron un arma de fuego, un proveedor con 14 cartuchos, cinco teléfonos celulares y más de seis millones de pesos en efectivo. Estos elementos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y serán analizados dentro del proceso investigativo para establecer si tendrían relación con otros hechos delictivos registrados en el Valle de Aburrá.

Los capturados, de 24, 26 y 28 años, fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el grupo estaría vinculado con otros casos similares ocurridos en el área metropolitana.