Incendio forestal lleva más de 12 horas activo en Charta, Santander, y se extiende en tres frentes

Un incendio forestal que comenzó hacia las 6:00 de la tarde del sábado en la vereda Pantanos, del municipio de Charta, completa más de 12 horas activo y continúa extendiéndose en tres frentes, lo que ha dificultado las labores para controlar la emergencia.

Según el coordinador de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander, Pedro Conde, desde la madrugada el Cuerpo de Bomberos de Matanza, la Policía Nacional, la Alcaldía de Charta y la comunidad trabajan para contener las llamas. Además, indicó que ya se encuentran en la zona los bomberos de Tona y la Brigada de Incendios Forestales del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, apoyando las labores de control.

El alcalde de Charta, Andelfo Portilla, aseguró que el incendio “se nos salió de control” y advirtió que las llamas continúan avanzando por distintos sectores de la montaña. Por eso, hizo un llamado a la Unidad de Gestión del Riesgo de Santander y a los organismos de socorro para reforzar las labores de atención y evitar una mayor afectación ambiental.

Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Matanza aseguró que la emergencia presenta tres frentes de gran magnitud, en una zona con abundante cobertura de pino, lo que ha complicado las labores de extinción.

Además, explicó que una de las principales dificultades ha sido llevar agua hasta los puntos donde avanza el incendio, por lo que reiteró el llamado para recibir apoyo de otros cuerpos de bomberos del departamento.

Entre tanto, Pedro Conde confirmó que el incendio registrado la noche del sábado en la vereda Gavilanes, del municipio de Bolívar, ya fue controlado. Según el reporte oficial, la emergencia afectó aproximadamente una hectárea de un cultivo de pino y permanece en monitoreo para evitar que se reactive.