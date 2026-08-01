Gobernador de Santander advierte posible escalada violenta tras posesión de Abelardo de la Espriella

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, advirtió que, tras la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella el próximo viernes 7 de agosto, el país podría enfrentar una posible escalada de violencia por cuenta de los grupos armados organizados. Según el mandatario, “el gran reto que tiene ese gobierno es la seguridad”.

Durante su participación en la feria Colombia son las Regiones, en Bogotá, Díaz Maetus aseguró que, aunque algunos departamentos han logrado mantener estabilidad, “hay una amenaza muy grande de los grupos armados organizados, que se va a exacerbar después del 7 de agosto”.

El gobernador agregó que “ahora se viene una andanada grande a partir del 8 de agosto, para la que tenemos que estar preparados los gobernadores y los alcaldes”, al insistir en que las autoridades territoriales deberán afrontar un escenario más complejo en materia de orden público.

Además, afirmó que el ministro de Defensa designado, Jorge Mora, enfrentará uno de los mayores desafíos del nuevo Gobierno. Según Díaz, “él llega a liderar una Fuerza Pública que viene de cuatro años sin que le exijan resultados y sin que le exijan hacer operaciones”.

Para respaldar esa afirmación, recordó su experiencia en el Magdalena Medio cuando le solicitó al Presidente Petro liderar un consejo de seguridad en Barrancabermeja para atender la situación de orden público, pero aseguró que esa reunión nunca se realizó.

“Yo lo viví en el Magdalena Medio... le pedí al presidente que liderara un consejo de seguridad... y nunca lo logramos. Entonces, el gran reto para mí está en la seguridad”.