Incendios forestales en tres municipios ponen en alerta a Santander por temporada seca

Los incendios forestales registrados en Barrancabermeja, Rionegro y Floridablanca encendieron las alertas de las autoridades en Santander.

Por esta razón, hicieron un llamado a reforzar las medidas de prevención ante la temporada de menos lluvias y el aumento de las temperaturas que enfrenta el departamento.

Los cuerpos de bomberos y los organismos de gestión del riesgo lograron controlar las emergencias y evitar que las llamas se propagaran hacia otras zonas de vegetación o representaran un mayor riesgo para las comunidades.

El director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, explicó que durante la actual temporada seca ya se han presentado varios incendios forestales, por lo que insistió en fortalecer las acciones de prevención para evitar nuevos eventos.

El funcionario pidió a la comunidad no realizar fogatas durante los tradicionales paseos de olla, abstenerse de hacer quemas controladas, no arrojar colillas de cigarrillo y evitar dejar botellas o residuos de vidrio en zonas boscosas o con cobertura vegetal, ya que cualquiera de estos elementos puede originar un incendio.

Además, recomendó hacer un uso responsable del recurso hídrico, teniendo en cuenta que los pronósticos del IDEAM prevén una reducción de las lluvias en Santander durante las próximas semanas.

Las autoridades reiteraron el llamado a reportar de inmediato cualquier conato de incendio a los organismos de emergencia, con el fin de facilitar una respuesta oportuna y evitar que las llamas se extiendan.