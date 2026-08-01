“El sistema de salud sí tiene arreglo”: presidente de la FCV respalda a la nueva ministra de salud

El presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), Víctor Raúl Castillo, calificó a Ana María Vesga como una persona “idónea” para asumir el Ministerio de Salud y manifestó su confianza en que pueda liderar los cambios que necesita el sector. Además, afirmó que la crisis del sistema “no es tan compleja de arreglar” si hay voluntad de todos los involucrados.

Castillo señaló que uno de los principales retos será enfrentar la deuda del sistema. Aunque dijo que no comparte las cifras más altas que se han mencionado públicamente, estimó que las obligaciones podrían estar alrededor de los 30 billones de pesos, un monto que calificó como importante y que requiere acciones inmediatas.

Entre las propuestas que planteó para recuperar el sistema mencionó la implementación de contratos de riesgo compartido, el fortalecimiento de la medicina basada en valor y una mayor eficiencia en la prestación de los servicios. También aseguró que herramientas como la inteligencia artificial pueden ayudar a reducir costos y mejorar la atención a los pacientes.

El presidente de la FCV cuestionó, además, la alta rotación de interventores en algunas EPS intervenidas. Según dijo, esos cambios permanentes dificultan la administración de las entidades y afectan la continuidad de los procesos.

Finalmente, insistió en que la recuperación del sistema depende de un trabajo conjunto entre el Gobierno, las EPS, los hospitales, el personal médico, la industria farmacéutica y los pacientes. Como ejemplo, destacó la experiencia de la Fundación Cardiovascular y aseguró que ese modelo demuestra que es posible prestar un servicio de calidad con sostenibilidad financiera.