El Festival Nacional de los Mejores Tríos vuelve a abrir el telón con un homenaje a su fundadora

Hoy, el festival vuelve a abrir sus puertas. Pero lo hace sin su fundadora Mery Salazar, sin la mujer que le dio vida hace 34 años y que dedicó gran parte de su vida a mantener vivo el bolero y la música de tríos en Colombia.

Del 8 al 11 de julio, Cali volverá a convertirse en escenario de este encuentro que reunirá a ocho tríos nacionales y a dos invitados internacionales: Los Miranda, de México, y Los Bohemios, de Cuba. Sin embargo, más allá de la programación artística, esta edición estará marcada por un homenaje póstumo a quien convirtió este festival en uno de los referentes de la música romántica en el país

Para Maricel Sierra Salazar, hija de la fundadora y actual directora del festival, asumir esta edición ha significado continuar el legado que su madre construyó durante más de tres décadas.

Más información Cali presentó los resultados de su misión a Singapur 2026 con apuestas en inversión e innovación

”¿Qué hace diferente esta edición? Que mi madre no está. Pero yo sé que está en el cielo. Este año tendremos ocho tríos nacionales y, después de mucho tiempo, logramos traer un grupo de Cuba, algo que ella siempre soñó”, expresó.

Mery Salazar no solo creó el festival, también impulsó durante años el trabajo de artistas colombianos y defendió un género que, según decía, nunca debía perderse entre las nuevas generaciones.

“Ella quería que el romanticismo no muriera, que la gente siguiera enamorando con canciones lindas y que los jóvenes quisieran este género”, recordó Maricel.

Entre los invitados estará el cuarteto mexicano Los Miranda, integrado por cuatro hermanos que han encontrado en el bolero una forma de acercar a los jóvenes a la música romántica.

“Las redes sociales han ayudado a que el bolero vuelva a llegar a los jóvenes. Nos sentimos orgullosos de hacer parte de esa nueva generación que sigue cantándole al romance”, señalaron los artistas durante su visita a Cali.

Los conciertos se realizarán en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, el Hotel Dann Carlton y el Teatro al Aire Libre Los Cristales, donde el cierre será con entrada gratuita.

Cuando esta noche se apaguen las luces y el primer trío suba al escenario, habrá una gran ausencia. Pero también estará presente el legado de una mujer que dedicó su vida a que el bolero nunca dejara de escucharse. Treinta y cuatro años después, el festival que Mery Salazar soñó seguirá reuniendo artistas y público alrededor de las canciones que ella siempre amo, demostrando que hay legados capaces de seguir incluso cuando quien lo creó ya no está.