Cali presentó los resultados de su misión a Singapur 2026 con apuestas en inversión e innovación

La Alcaldía de Cali presentó los resultados de la misión que participó en la Cumbre Mundial de Ciudades en Singapur, asegurando que el viaje dejó acuerdos y oportunidades de cooperación internacional para impulsar proyectos de desarrollo urbano, sostenibilidad, innovación y atracción de inversión para la ciudad.

Durante el foro Cali Mira al Futuro, el alcalde Alejandro Eder explicó que la relación con Singapur ya avanza en áreas como renovación urbana, educación basada en tecnología, biotecnología y cuidado ambiental. Además, destacó que uno de los principales objetivos es fortalecer la cooperación en el manejo del recurso hídrico, un tema en el que ese país asiático es referente mundial.

El mandatario también señaló que la estrategia de internacionalización busca traducirse en más inversión extranjera, generación de empleo y fortalecimiento de la seguridad a través del desarrollo económico. En ese sentido, aseguró que Cali continúa posicionándose como un destino para el turismo, la innovación y los negocios.

Entre los resultados de la misión se encuentran la firma de un acuerdo de cooperación con Singapur en sostenibilidad ambiental, renovación urbana y educación, un memorando de entendimiento con la Junta de Parques de Singapur y acercamientos con el Banco Mundial para fortalecer la protección del agua y la gestión sostenible del recurso hídrico.

Por su parte, el gerente de Emcali, Roger Mina, afirmó que la experiencia también dejó aprendizajes para consolidar a Cali como un hub logístico internacional, aprovechando la cercanía con Buenaventura, el fortalecimiento del aeropuerto y el transporte multimodal, además del potencial de la biodiversidad como ventaja competitiva.

Durante el evento también se destacó que, tras la COP16, Cali busca consolidarse como referente internacional en biodiversidad. Como parte de esa estrategia, la administración anunció que el próximo año la ciudad desarrollará el Año de las Aves y tendrá a Singapur como invitado especial en varios de los eventos programados.