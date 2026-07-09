Denuncian recrudecimiento de la violencia y la extorsión en Algeciras, Huila

Neiva

Según las denuncias conocidas, menores de edad estarían siendo reclutados por estructuras ilegales para ser trasladados a otras regiones, donde presuntamente reciben entrenamiento antes de regresar para participar en actividades criminales. Esta situación mantiene en alerta a las familias, que temen por el futuro de los jóvenes del municipio.

La situación de orden público en Algeciras continúa siendo motivo de preocupación para la comunidad. Habitantes y dirigentes sociales afirman que la presencia de grupos armados ilegales mantiene en zozobra a la población, pese a los reiterados llamados para fortalecer las acciones de seguridad en esta zona del departamento del Huila.

Alexis Diaz, diputado en el Huila, expreso que “de igual forma, continúan las denuncias por presuntas extorsiones dirigidas contra productores de café y campesinos. Algunos líderes comunales habrían sido intimidados para colaborar con los grupos armados bajo amenazas de muerte, mientras otros son señalados de apoyar estas estructuras, situación que deberá ser esclarecida por las autoridades competentes”.

Frente a este panorama, la comunidad pidió al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública incrementar la presencia institucional mediante unidades especializadas que permitan debilitar el accionar de estos grupos ilegales. También solicitaron resultados contundentes en las operaciones militares para devolver la tranquilidad a los habitantes y proteger a los sectores productivos de Algeciras.