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09 jul 2026 Actualizado 02:16

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¿Caravana con símbolos nazis en Valledupar?: autoridades explican lo que sucedió

Las autoridades dieron a conocer los hechos tras una investigación adelantada por la Secretaría de Seguridad.

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Un video que circuló en redes sociales se muestra, al parecer, una caravana con símbolos nazis en Valledupar durante la noche de este martes, 7 de julio. Las autoridades explicaron lo que sucedió.

A través de su cuenta en X, la Alcaldía de Valledupar dio a conocer que el hecho, en realidad, sucedió el 16 de mayo de este año en el marco de una final de fútbol en el barrio Sicarare.

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La administración local sostuvo que el dueño del equipo explicó que la intención “era realizar una parodia simbolizando temas militares incluyendo a Adolf Hitler, pero no con un mensaje del régimen nazi, ni perjudicar a ninguna persona”.

Asimismo, sostuvo que dicha persona se disculpó con la ciudadanía por el “malentendido” y se ha comprometido a mejorar los atuendos para sus compromisos deportivos.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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