Recuperan 11.000 galones de hidrocarburos en operativos contra el hurto de combustible en el Cesar. FOTO: Primera División del Ejército

Tropas del Batallón Especial, Energético y Vial N.° 3 de la Décima Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, recuperaron 11.000 galones de hidrocarburos que, según las autoridades, habían sido obtenidos de manera ilegal mediante acciones contra la infraestructura energética del país.

Los procedimientos se llevaron a cabo en los municipios de La Gloria, Tamalameque y Pelaya, como parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

De acuerdo con el Ejército Nacional, el combustible recuperado tiene un valor comercial aproximado de 174.328.000 pesos, representando un golpe a las finanzas de los grupos armados organizados que se lucran del hurto de hidrocarburos.

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El comandante del Batallón Especial, Energético y Vial N.° 3, coronel Leónidas Osorio Parra, informó que uno de los principales resultados se obtuvo en el corregimiento de Besotes, municipio de La Gloria, donde fue ubicado un centro ilegal de acopio de hidrocarburos que, presuntamente, era utilizado por integrantes del ELN.

Según el oficial, en ese lugar fueron recuperados 5.000 galones de ACPM, que al parecer habían sido extraídos de manera ilícita del poliducto Pozos Colorados–Galán, además de lograrse la captura en flagrancia de una persona.

El coronel Osorio agregó que durante la misma semana las tropas también recuperaron 5.200 galones de hidrocarburos en Tamalameque y 1.000 galones adicionales en zona rural de Pelaya, completando así los 11.000 galones recuperados en los distintos operativos.

Como resultado de las acciones también fueron inmovilizados tres vehículos, mientras que el capturado, los automotores y el combustible quedaron a disposición de las autoridades competentes para el proceso de judicialización.