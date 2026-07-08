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08 jul 2026 Actualizado 21:24

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Alcaldía de Valledupar investiga caravana con símbolos nazis que recorrió la ciudad

El alcalde Ernesto Orozco pidió a las autoridades competentes identificar a los responsables.

Es hogar de importante género musical en Colombia / Getty Images

Es hogar de importante género musical en Colombia / Getty Images / cesarrosphoto

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La Alcaldía de Valledupar anunció una investigación luego de que en redes sociales se difundieran videos de una caravana en la que varias personas portaban banderas negras, banderas de Colombia y realizaban alegorías al nazismo mientras recorrían diferentes sectores de la ciudad.

El alcalde Ernesto Orozco rechazó lo ocurrido e informó a través de su cuenta de X que ya solicitó la intervención de las autoridades para esclarecer los hechos.

“La caravana que circuló por nuestras calles promoviendo símbolos nazis está siendo investigada. Ninguna expresión de odio, racismo, violencia o apología de regímenes criminales tiene cabida en Valledupar”, expresó el mandatario cesarense.

Buscan identificar a los responsables

Orozco indicó que pidió a las autoridades competentes identificar a los responsables y establecer quiénes promovieron la actividad.

“Hice solicitud a las autoridades competentes para identificar a los responsables, determinar quiénes promovieron esta acción y aplicar las medidas que correspondan”, señaló.

El alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma mientras avanzan las investigaciones. “A la ciudadanía le pido tranquilidad, unidad y confianza; no nos dejaremos provocar y no permitiré que símbolos de odio pretendan normalizarse en nuestros espacios públicos”, concluyó.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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