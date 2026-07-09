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09 jul 2026 Actualizado 20:04

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Alcaldía de Cali responde a críticas por incumplimiento en la entrega del Parque Pacífico

El Distrito aseguró que la obra no será abandonada, confirmó sanciones contra el contratista y anunció una nueva licitación para culminar el proyecto.

La Alcaldía de Cali reiteró que el proyecto no será abandonado. Foto: Alcaldía de Cali.

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Frente a la controversia por el retraso en la entrega del Parque Pacífico, una de las obras emblemáticas impulsadas durante la administración del exalcalde Jorge Iván Ospina y cuyo contrato venció el pasado 30 de junio sin que el contratista terminara los trabajos, el Distrito explicó que ya inició el proceso de liquidación del contrato y que la obra permanecerá con vigilancia privada mientras la interventoría recibe oficialmente el proyecto en el estado en que fue dejado.

Edwin Quiñones, jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión, de la Secretaría de Cultura, confirmó que el contratista ya fue sancionado por incumplir sus obligaciones contractuales y que también avanza un nuevo proceso para aplicar las sanciones correspondientes por no haber entregado la obra en el plazo establecido.

“Lamentablemente el contratista de la obra no cumplió y por ello fue sancionado ya en una primera instancia frente al cumplimiento de sus obligaciones con una sanción de cerca de 978 millones”, señaló.

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Finalmente, la Alcaldía aseguró que, una vez concluya la liquidación del contrato, abrirá una nueva licitación para terminar el Parque Pacífico con los recursos que quedaron sin ejecutar y reiteró que el proyecto no será abandonado.

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