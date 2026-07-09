Alcaldía de Cali responde a críticas por incumplimiento en la entrega del Parque Pacífico

La Alcaldía de Cali reiteró que el proyecto no será abandonado. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

Frente a la controversia por el retraso en la entrega del Parque Pacífico, una de las obras emblemáticas impulsadas durante la administración del exalcalde Jorge Iván Ospina y cuyo contrato venció el pasado 30 de junio sin que el contratista terminara los trabajos, el Distrito explicó que ya inició el proceso de liquidación del contrato y que la obra permanecerá con vigilancia privada mientras la interventoría recibe oficialmente el proyecto en el estado en que fue dejado.

Edwin Quiñones, jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión, de la Secretaría de Cultura, confirmó que el contratista ya fue sancionado por incumplir sus obligaciones contractuales y que también avanza un nuevo proceso para aplicar las sanciones correspondientes por no haber entregado la obra en el plazo establecido.

“Lamentablemente el contratista de la obra no cumplió y por ello fue sancionado ya en una primera instancia frente al cumplimiento de sus obligaciones con una sanción de cerca de 978 millones”, señaló.

Finalmente, la Alcaldía aseguró que, una vez concluya la liquidación del contrato, abrirá una nueva licitación para terminar el Parque Pacífico con los recursos que quedaron sin ejecutar y reiteró que el proyecto no será abandonado.