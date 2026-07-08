Tolima reporta más de 1.800 casos de dengue en lo corrido de 2026

Tolima

La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, advirtió que en lo corrido del presente año se han registrado más de 1.800 casos de dengue en el departamento, cifra que podría aumentar considerablemente en el segundo semestre por las condiciones climáticas relacionadas con un posible fenómeno de El Niño.

La funcionaria pidió a los tolimenses, sobre todo a los padres de familia, que extremen las medidas de cara al último trimestre del año, cuando se presentaría un pico en el aumento de los casos de dengue. Recordó, además, que los menores de nueve años o que cursen hasta cuarto grado de escolaridad pueden vacunarse gratuitamente contra la fiebre amarilla.

“El fenómeno de El Niño aumenta todas las enfermedades transmitidas por vectores, como la fiebre amarilla, el dengue y demás. A hoy llevamos más de 1.800 casos de dengue en el Tolima, donde el mayor número de casos está concentrado en el municipio de Ibagué, con más de 672 casos”, señaló Rengifo.

Agregó la funcionaria que Chaparral es el municipio más afectado por el dengue en el Tolima, con 260 casos reportados a la fecha.

“Ante el fenómeno de El Niño, el llamado a los alcaldes y sus secretarios de Salud es a seguir atentos a este tema, sobre el cual hemos encendido las alertas y adelantado acciones como Gobierno departamental, relacionadas de manera transversal con las enfermedades transmitidas por vectores”, manifestó.

Sin embargo, según reportes del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), el Tolima reporta una reducción considerable de casos de dengue con relación al primer semestre de 2025, cuando hubo más de 5.900 casos. Es decir, una reducción cercana al 70 %.

Finalmente, la secretaria de Salud indicó que el Tolima registra 180 casos de fiebre amarilla, de los cuales han fallecido 68 personas por complicaciones relacionadas con esta enfermedad, también transmitida por vectores.