Milton Restrepo presentó su carta de renuncia a la gerencia de Ibagué Limpia

Ibagué

Caracol Radio conoció qué renunció a la gerencia de la empresa Ibagué Limpia, Milton restrepo, la carta de dimisión fue presentada ante la Junta Directiva en la tarde del martes 7 de Julio.

Restrepo había sido designado en el mes de febrero del año 2025 por parte de la Junta Directiva de la empresa Ibagué Limpia con el objetivo de mejorar la supervisión del servicio de aseo ante la insatisfacción ciudadana.

Restrepo había sido secretario de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué en la administración del exalcalde, Andrés Hurtado, y logró llegar a la empresa de economía mixta por su respaldo, tiempo después su afinidad política se desgastó por lo que ganó la confianza de la alcaldesa, Johana Aranda, incluso la defendió en medio de las diputas entre Aranda y Hurtado.

Restrepo especialista en Ciencia Política y con una maestría en la evaluación de políticas públicas de la Universidad de Andalucía, España, además de una amplia experiencia en el sector público, estuvo durante 17 meses al frente de la empresa de economía mixta, tiempo en el que materializó una de sus grandes apuestas La Cumbre de Economía Circular (Nova Next Summit) evento que se realizó la última semana del mes de abril del 2026.

En la etapa en la que estuvo al frente de Ibagué Limpia, en varias oportunidades se vio enfrentado con el Concejo de Ibagué por no asistir a las sesiones a las que era citado, con el argumento que, por ser una empresa de economía con capital privado, no estaba en la obligación de atender el llamado, situación que incluso llegó a instancias judiciales.