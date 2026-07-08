Intento de sicariato en el barrio América de Ibagué dejó a una persona lesionada

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que una persona de 61 años resultó herida en medio de un intento de sicariato en el barrio América, hecho que se registró sobre el mediodía del martes 7 de julio.

“De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba fuera de un establecimiento comercial cuando, al parecer, dos individuos que se movilizaban en una motocicleta pasaron por el lugar y accionaron un arma de fuego en su contra, resultando lesionado”, reveló la Policía en un comunicado a la opinión pública.

Según las autoridades, la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica debido a la lesiones recibidas por los impactos de arma de fuego que usó un sicario para atentar contra este ciudadano.

“Es de señalar que esta persona registra anotaciones judiciales por el delito de lesiones personales. Los actos urgentes fueron asumidos por funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), quienes adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables”, resaltó la Metropolitana de Ibagué.

Finalmente, desde la Policía hicieron un llamado a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de este caso y a la identificación de los responsables, a través de la línea de emergencia 123.