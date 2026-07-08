En Ibagué le entregaron a 251 familias los títulos de propiedad de las viviendas en las que habitan

Ibagué

Luego de años de espera más de 250 familias lograron obtener la escrituración de los predios que ocupan desde hace cerca de 10 años y en los que construyeron las viviendas que habitan.

Según la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, este beneficio les otorga seguridad jurídica sobre sus viviendas y la oportunidad de seguir construyendo un mejor futuro para sus hogares.

“Fueron lágrimas de muchas familias, de abuelitos que decían ‘pensé que me iba a ir y no iba a cumplir este sueño’. Jóvenes, niños, disfrutando de estas titulaciones que se entregaron. Y fue ahí cuando entendí que esta tenía que ser una meta que superara todas las demás administraciones que han pasado por Ibagué”, dijo Johana Aranda.

Este proceso fue acompañado por el equipo de la Oficina de Titulación de Predios de la Dirección de Recursos Físicos, dependencia encargada de liderar este proceso de formalización de la propiedad en el Municipio.

Por su parte, Norma Margarita Cifuentes, secretaria Administrativa de la Alcaldía de Ibagué, aseguró que estas familias llevaban años ejerciendo la ocupación de los terrenos, habían construido y mejorado sus viviendas mientras esperaban la legalización de sus predios.

“Hoy 251 familias reciben mucho más que un título de propiedad: reciben la tranquilidad de saber que su hogar les pertenece y la oportunidad de seguir construyendo un mejor futuro para sus hijos”, afirmó por su parte la Secretaria Administrativa.

Con la entrega de estos títulos, hoy cuentan con un documento que les brinda tranquilidad, respaldo legal y mayores oportunidades para acceder a programas y beneficios que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida

Desde la administración municipal se hizo un llamado a la comunidad a cumplir los requisitos y el procedimiento para legalizar los terrenos ejidales ocupados y avanzar en la consolidación de un patrimonio familiar.