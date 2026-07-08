“Nos tienen como presos, aguantando hambre”: mercenario tolimense en Rusia

Tolima

El desgarrador testimonio de un tolimense encendió nuevamente las alarmas sobre las precarias condiciones en las que se encuentran los mercenarios colombianos que combaten en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El hombre, que se identificó como Óscar Bocanegra Martínez, oriundo de Mariquita, Tolima, pidió ayuda al gobierno del presidente Gustavo Petro para regresar a su país de origen y escapar del conflicto en el que combate, según él, bajo un supuesto secuestro o retención.

“Necesito, por favor, que con la Cancillería intercedan por mí y por mis compañeros, porque estamos en muy mal estado, con falta de comida y de elementos para la supervivencia. Quiero regresar con mi familia, tengo una niña pequeña, me está esperando en Colombia. Por favor, interceda por mí”, manifestó Bocanegra Martínez.

Es el segundo video publicado por este hombre, quien sostiene que hace parte del batallón 283 en el bando ruso.

“Colabóreme lo más urgente posible. Nos tienen aquí como presos, si no se cumple nos matan, nos tienen aguantando hambre. Por favor, no vengan por acá, necesitamos ayuda para que nos saquen de acá”, es el dramático testimonio que entregó el hombre desde una trinchera o cueva, al parecer, en territorio ruso.

Esta denuncia se suma a la lista de testimonios de tolimenses y de seres queridos de tolimenses reclutados para combatir en Rusia, al parecer, en algunos casos, como víctimas de trata de personas.

A propósito, la Secretaría del Interior de la Gobernación del Tolima informó que tiene conocimiento de múltiples casos o denuncias sobre una red de trata de personas que reclutaría, bajo engaños, a personas a través de redes sociales.

“Se trata de una red internacional de trata de personas, donde jóvenes hombres son reclutados para conformar la primera línea de guerra. Son carne de cañón y, obviamente, en el primer combate fallecen o son usados como barrera. Les hacen firmar un contrato donde el Ejército ruso se excusa de cualquier responsabilidad y se les quitan los documentos”, explicó Ricardo Suárez, secretario del Interior del Tolima.

Finalmente, el funcionario cuestionó la falta de gestión por parte del Gobierno nacional para repatriar a los combatientes que claman por regresar, o los restos de quienes murieron en combate y que sus familiares esperan para realizar las exequias.