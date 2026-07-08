Controlan incendio en el páramo del Nevado de Santa Isabel, Tolima

Tolima

Tras conocerse el reporte sobre un incendio que consumió decenas de frailejones en el páramo del Nevado de Santa Isabel, en el norte del Tolima, unidades del Comando Aéreo de Combate No. 4 (CACOM-4) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se desplazaron hasta la zona para hacer un balance de la emergencia.

La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) activó un protocolo de verificación para establecer la ubicación exacta de la emergencia y determinar una eventual afectación al ecosistema de alta montaña. De acuerdo con la corporación, el sobrevuelo de la FAC evidenció que el incendio ya se había extinguido en el sector de La Coca del Oso.

“El monitoreo aéreo permitió identificar áreas con afectaciones asociadas a un posible incendio ya extinguido en una zona remota y de difícil acceso. Durante una inspección realizada en un sector cercano, una comisión técnica conformada por funcionarios de la Alcaldía de Santa Isabel y Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) halló indicios que respaldan la ocurrencia de la conflagración”, acotó Guillermo Vallejo, subdirector de Desarrollo Ambiental de Cortolima.

Sin embargo, todavía se desconoce el área total afectada por las llamas y las causas que podrían haber provocado este incendio en una zona tan remota del Tolima.

Los primeros reportes se conocieron a través de videos publicados en redes sociales por personas que advertían sobre el incendio y mostraban las afectaciones.

Plan de contingencia en marcha

Desde principios de junio, la corporación adelanta la socialización del Plan de Contingencia Ambiental de preparación frente a la probabilidad y los posibles efectos del fenómeno de El Niño en los 47 municipios del Tolima.

La estrategia busca articular las medidas de prevención y respuesta ante emergencias, además de fortalecer las acciones de sensibilización comunitaria.

Entre las medidas contempladas en el plan se encuentra la prohibición temporal de realizar fogatas, incluidas las recreativas, así como las quemas a cielo abierto o denominadas “quemas controladas”, en zonas rurales y urbanas.

La corporación también reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar arrojar colillas de cigarrillo, residuos plásticos, vidrios u otros elementos que puedan originar incendios forestales.