Piden explicaciones al SETP de Ibagué por millonarios contratos sin resultados

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el concejal de la Alianza Verde, Andrés Zambrano, denunció que el Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué contrató en el año 2025 más de $100 millones para que se construyera el modelo financiero del proyecto, pero según el cabildante no se tienen los resultados de estos contratos.

“Tenemos varias preocupaciones entre ellas que el año pasado se contrataron a través de prestaciones de servicios para que construyeran el modelo financiero, pero estas personas no lo hicieron y seguimos sin saber que va a pasar por ejemplo con la tarifa del transporte”, dijo Andrés Zambrano.

A esa conclusión se llegó luego que se realizara un debate de control político en el que se analizó el avance de este proyecto, uno de los más importantes para la capital del Tolima por la inversión cercana a los $500 mil millones, pero la gran pregunta según Zambrano es cuándo será la implementación.

“En marzo volvieron a contratar una consultoría de $300 millones para que se hiciera el modelo financiero, decían que eran expertos, de reconocimiento nacional, pero esto no fue así. Pero nos queda una pregunta, ¿Qué pasó con la plata de los primeros contratos?”, dijo Zambrano.

El cabildante aseguró que el modelo financiero deberá ser presentado afínales del mes de julio, siendo este la base de lo que será el proyecto, que a su juicio no ha sido implementado y tiene dudas que se logre.

“Ellos al final lo que único que han implementados son el mejoramiento de la carrera Quinta, los paraderos y los semáforos, en este último estamos investigando una presunta falsedad de un documento del contratista que se ganó este proceso”, destacó.

Finalmente, Andrés Zambrano dijo que realmente para implementar el SETP de Ibagué debe funcionar el recurso tecnológico, el cambio de la flota de los buses, aparecer los paraderos y los equipos para recargas de las tarjetas “Al final de cuentas solo tenemos asfalto, en unos cinco años esas obras serán obsoletas, necesitamos ponerle el acelerador a este proyecto”.