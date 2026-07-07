Lucha contra la delincuencia dejó 1.050 capturados en el primer semestre en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, aseguró que, en el primer semestre del año 2026, se logró un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, la Policía y demás autoridades que permitió la desarticulación de cinco grupos de delincuencia organizada dedicados al tráfico de estupefacientes y al hurto.

Según Espín, las operaciones permitieron llevar a la cárcel a las estructuras delincuenciales conocidas como Los Halcón, Los Scooters, Los Búhos, Aslan y Los Mayoristas, logrando la captura de 36 de sus integrantes y una notificación de Interpol, debilitando su capacidad criminal en la ciudad.

Además, las autoridades dieron a conocer que en el mismo periodo de tiempo de capturó a 1.050 personas, la recuperación de 38 motocicletas y 87 vehículos reportados como hurtados, la incautación de 579.461 gramos de estupefacientes, 79 armas de fuego y la ejecución de 62 diligencias de allanamiento.

“Estos resultados demuestran que en Ibagué estamos enfrentando la delincuencia de manera coordinada. Cada captura, cada allanamiento y cada estructura desarticulada representa un paso más hacia una ciudad más segura para todos los ciudadanos”, dijo Francisco Espín, secretario de Gobierno.

Por parte, resaltó que se espera en el segundo semestre aumentar la operatividad en la capital del Tolima con acciones conjuntas con la fuerza pública y los organismos de investigación seguir impactando a quienes afectan la tranquilidad de los ciudadanos.