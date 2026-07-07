“Abre la puerta a dictaduras golpistas”: gobernadora del Tolima sobre suspensión del empalme

Tolima

Un duro pronunciamiento hizo la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, tras conocerse la suspensión del empalme entre el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y el saliente de Gustavo Petro.

La mandataria se mostró preocupada por las declaraciones del presidente Petro, en las que desconoce la elección de Abelardo de la Espriella como próximo jefe de Estado, e invitó a los colombianos a cerrar filas alrededor de las instituciones democráticas.

“Hoy más que nunca, el país democrático debe actuar monolíticamente en defensa de la institucionalidad y de la voluntad popular expresada en las urnas”, escribió la mandataria en su cuenta personal de X.

A la par, hizo un llamado a la clase política del país para que se pronuncie en respaldo a la elección del presidente de la Espriella.

“Convoco a gobernadores, alcaldes, congresistas, concejales y diputados, con sus respectivas entidades de representación, a que no guarden silencio ante la delicada situación generada por quienes buscan imponer peligrosas narrativas para desconocer los resultados de las elecciones presidenciales y el triunfo del presidente Abelardo de la Espriella”, acotó.

Sin embargo, lo más contundente de su mensaje fue el pasaje en el que hizo referencia a posibles intenciones golpistas o dictatoriales detrás de las posturas del presidente Petro, de quien ha sido una férrea opositora a lo largo de su periodo al frente de la Gobernación del Tolima.

“Dar espacio, con silencios cómplices o actitudes complacientes, a desconocer el orden constitucional es abrir la puerta a dictaduras caudillistas y golpistas que no reconocen el pronunciamiento de los jueces ni de la autoridad electoral”, concluyó en su pronunciamiento.