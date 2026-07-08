Inician los comparendos sancionatorios por cambios en el pico y placa en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Movilidad de Ibagué, Camilo Martínez, hizo un llamado a los ciudadanos a consultar el día que les corresponde el pico y placa para evitar ser sancionados luego de los cambios que se hicieron a la medida para el segundo semestre.

“A partir de este 8 de julio inicia la aplicación de las sanciones, por lo que invitamos a todos los ciudadanos a respetar la medida y evitar inconvenientes. El pico y placa busca mejorar la movilidad y beneficiar a toda la ciudad”, dijo Camilo Martínez.

La medida cambió desde el pasado primero de julio y durante los primeros 7 días se impusieron comparendos pedagógicos. Ahora y luego de superar la etapa de socialización los conductores que incumplan la restricción se exponen a una sanción equivalente a 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes.

La restricción continuará aplicándose en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, manteniendo las mismas zonas de cobertura establecidas por la Administración Municipal.

Los vehículos matriculados en Ibagué seguirán contando con el beneficio de la hora valle, que les permite circular el día de la restricción entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana y entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde.

Así quedó el pico y placa para el segundo semestre del año 2026: