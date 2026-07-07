Magisterio del Tolima se declara en alerta por la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella

Tolima

El magisterio del Tolima se declara en alerta máxima ante la posibilidad que el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella expida un decreto que acabe con la posibilidad que los educadores pensionados sigan trabajando. Lo que terminará con la práctica en la que los profesores sigan devengando un sueldo y la pensión.

En diálogo con William Polo, directivo sindical del magisterio, aseguró que los maestros están expectantes ante la posibilidad que el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella elimine la compatibilidad entre el salario y la pensión.

“Nosotros estamos revisando como organización distintos escenarios para el gobierno que arrancará el próximo 7 de agosto, es un tema complejo, aceptamos que no hay un pronunciamiento formal, pero si que al eliminar esta compatibilidad de salario y pensión afectaría a muchos compañeros”, dijo William Polo.

Polo resaltó que la edad de retiro para el magisterio es de 70 años, por lo que plantean que se siga respetando que un educador pensionando siga trabajando, porque la realidad de muchos integrantes del magisterio es que la pensión les quedó baja.

“El promedio salarial de los últimos 10 años y se aplica el 66% esto es una reducción sustancial, por eso se adelanta un proceso jurídico para que todos tengan la compatibilidad entre pensión y salario, nosotros estamos revisando”, dijo Polo.

Por otra parte, sostuvo que si no hay una respuesta positiva por parte del Gobierno Nacional se irá a la movilización, aunque dejó claro que esta es una de las últimas opciones, pero la que más les ha dado resultados.

Finalmente, aseguró que se mantendrán en pie de lucha para dialogar con el gobierno entrante, sino se logra una respuesta positiva y se cumple lo establecido deberán ir a la movilización.