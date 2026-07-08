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08 jul 2026 Actualizado 02:58

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Lotería de la Cruz Roja HOY 7 de julio: premios y resultado del último sorteo

Conozca aquí los resultados de la Lotería de la Cruz Roja para HOY 7 de julio. Le contamos el número ganador y el listado de los premios:

Lotería de la Cruz Roja HOY 7 de julio: premios y resultado del último sorteo. Getty Images

Lotería de la Cruz Roja HOY 7 de julio: premios y resultado del último sorteo. Getty Images

Lotería de la Cruz Roja HOY 7 de julio: premios y resultado del último sorteo. Getty Images
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La Lotería de la Cruz Roja lleva más de 60 años apoyando las labores humanitarias de la Cruz Roja en Colombia, siendo una entidad sin ánimo de lucro encargada de explotar, administrar y operar juegos de suerte y azar para este fin.

Lea también: La Cruz Roja Antioquia abrió hoy su campaña de recolección de ayudas humanitarias

Para este 7 de julio de 2026, la Cruz Roja sortea un premio mayor de $10.000 millones de pesos. Esta lotería se juega todos los martes a las 10:55 de la noche.

Último sorteo 3161 de la Lotería de la Cruz Roja:

Sorteo pendiente

Vea el sorteo aquí:

Cómo jugar la lotería de la Cruz Roja

Esta lotería tiene una red amplia de distribuidores localizados en 31 departamentos del país, incluyendo Bogotá. El billete tiene un costo de tres fracciones de $18.000 COP a $6.000 COP la fracción.

Sin embargo, puede adquirirlo por medio de cualquier sucursal cercana al lugar en que se encuentre. En el siguiente enlace puede consultar los distribuidores autorizados en cada ciudad: https://lotecruz.org.co/distribuidores/

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¿Cuáles son los premios del sorteo de la Cruz Roja?

  • 1 Premio Mayor: $10.000.000.000
  • 1 Seco: $200.000.000
  • 1 Seco: $100.000.000
  • 1 Seco: $50.000.000
  • 2 Secos: $30.000.000
  • 3 Secos: $20.000.000
  • 4 Secos: $10.000.000

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