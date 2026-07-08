Infraestructura, salud y seguridad: las peticiones del alcalde de Cúcuta al nuevo Gobierno Nacional

Cúcuta

Mucha expectativa se ha generado en la ciudad de Cúcuta la visita del presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella. Sectores económicos y los gobiernos municipales esperan poder tratar proyectos estratégicos que permitan el desarrollo para la región nortesantandereana.

Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta fue uno de los primeros en pronunciarse, al indicar que se encuentra “con mucha expectativa con la presencia en Cúcuta de nuestro presidente Abelardo de la Espriella“.

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Resaltó el mandatario cucuteño que espera, durante el encuentro, se traten temas relacionados con infraestructura y competitividad para la región.

“La conexión entre la Terminal y la doble calzada entre Bucaramanga y Cúcuta es de gran importancia para nuestra conectividad“, dijo Acevedo, quien resaltó que otros de los puntos prioritarios es “la conexión al sistema nacional de gas de la ciudad de Cúcuta”.

En materia de salud, Acevedo hizo énfasis en el Hospital de Atalaya. “Una de las obras que la ciudad de Cúcuta está necesitando y que ya el proyecto está radicado y en fase 3 es el Hospital de Atalaya”.

Resaltó que “esa es una inversión de alrededor de 170 mil millones de pesos”.

El turismo también está entre los puntos claves que espera tocar el mandatario cucuteño con el presidente electo. “Tenemos apuestas importantes en turismo, como el malecón y el parque extremo para la ciudad de Cúcuta a través de FONTUR, del Fondo Nacional de Turismo”.

La microzonificación sísmica de la ciudad también está en la agenda de Acevedo. “Uno de los temas importantes a tratar es la microzonificación sísmica. Cúcuta se encuentra en una falla geológica muy importante”.

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Lo anterior recordando que “acá hubo un terremoto en 1875, por eso la importancia de estar prevenidos y hacer este estudio de microzonificación“.

Finalmente y quizá uno de los puntos más esperados por la población cucuteña es la seguridad. Frente a esto, el alcalde Jorge Acevedo pidió que “a partir de hoy Cúcuta sea incluida en el escudo de seguridad nacional. La seguridad es la prioridad de los cucuteños“.