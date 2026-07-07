Señorita Huila impulsará una ruta bambuquera para fortalecer las tradiciones

Neiva

La actual señorita Huila y señorita Neiva, Estefanía Galvis González, aseguró que su principal reto será asumir los tres títulos que obtuvo este año: reina de Neiva, reina departamental y princesa nacional del Festival del Bambuco. La comunicadora social y periodista afirmó que trabajará de manera articulada con las autoridades para cumplir con las responsabilidades que conlleva cada corona.

Entre sus principales proyectos anunció la creación de una ruta bambuquera, una iniciativa con la que recorrerá los municipios del Huila para promover las tradiciones culturales. La propuesta busca ir más allá de la interpretación del Sanjuanero Huilense, incluyendo espacios para enseñar bambucos, danzas tradicionales, rajaleñas, coplas y el uso de instrumentos típicos a niños y jóvenes.

La soberana también explicó que, como princesa nacional, buscará fortalecer el intercambio cultural con representantes de otros departamentos del país. Según comentó, la buena relación que construyó con las demás candidatas al reinado nacional facilitará este propósito. “Con ellas vamos a hacer un trabajo articulado donde podamos, con los distintos departamentos, realizar un intercambio cultural, donde tanto ellas traigan un poquito de su cultura como nosotros, los huilenses, la llevemos a sus territorios”, afirmó.

Sobre su ausencia en la rueda de prensa del Reinado Nacional del Bambuco, la soberana aclaró, en entrevista con Caracol Radio, que se debió a un problema de salud tras la intensa agenda que cumplió durante las festividades. Asimismo, señaló que espera integrar su formación como comunicadora social y periodista con los compromisos de su reinado. Finalmente, agregó que su mayor objetivo será culminar el año dejando proyectos que contribuyan a preservar las tradiciones y el patrimonio cultural huilense.