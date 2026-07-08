Equipo empalme de Abelardo De la Espriella pide informe completo del estado de MinDefensa

El mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López, ministro de Defensa designado y delegado del equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella, radicó ante el Ministerio de Defensa un derecho de petición para solicitar información formal sobre el estado actual del sector Defensa.

La comunicación, dirigida al ministro Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, señala que el objetivo es recibir documentación para fines de empalme, continuidad administrativa, transparencia, defensa del patrimonio público y preservación de capacidades estratégicas del sector.

Según el documento, el derecho de petición contiene 666 preguntas distribuidas en 85 folios, orientadas a obtener información “completa, verificable y estructurada” sobre asuntos administrativos, contractuales, presupuestales, operacionales, tecnológicos, logísticos, jurídicos e institucionales del Ministerio de Defensa y sus entidades.

Mora López pidió que la respuesta sea entregada “de fondo, de manera integral, clara, congruente, verificable y dentro de los términos legales aplicables”, identificando expresamente cada numeral atendido y anexando los soportes correspondientes.

El ministro designado también solicitó que, en caso de reserva, clasificación o inexistencia de información, el Ministerio precise el fundamento normativo específico, la autoridad competente y la versión pública respectiva, conforme a la legislación vigente sobre derecho de petición y acceso a la información pública.

En la carta, Mora López aseguró que la información requerida busca permitir una revisión adecuada por parte del equipo de empalme y garantizar la continuidad institucional, la transparencia administrativa y la preservación de las capacidades estratégicas del Sector Defensa.

El documento fue radicado el 7 de julio de 2026 y aparece firmado por Jorge Eduardo Mora López como ministro de Defensa designado y delegado del equipo de empalme de la Presidencia del doctor Abelardo de la Espriella, presidente electo.