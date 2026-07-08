Estudiante palmirana representará a Colombia en la India en misión para la construír un nanosatélite

María de los Ángeles Izquierdo, estudiante de la Institución Educativa María Antonia Penagos, sede Megacolegio de Palmira, Valle, fue seleccionada para representar a Colombia en la Misión SHAKTHISAT 2026.

María de los Ángeles Izquierdo, estudiante de la Institución Educativa María Antonia Penagos, sede Megacolegio, fue seleccionada para representar a Colombia en la Misión SHAKTHISAT 2026, que se desarrollará en la India y reunirá a jóvenes de diferentes países para participar en el diseño y construcción de un nanosatélite.

De los Ángeles destacó entre cerca de 100 estudiantes de diferentes países que participaron en el proceso de selección, convirtiéndose en la única colombiana que hará parte de esta misión internacional.

El gobierno del municipio de Palmira, asegur que la participación de María de los Ángeles en esta misión demuestra que, cuando se brinda una educación de calidad y se generan oportunidades para el desarrollo del talento, los estudiantes palmiranos pueden competir y sobresalir en escenarios de talla mundial.

La Alcaldía de Palmira y la Secretaría de Educación resaltó que María Antonia Penagos deja en alto el nombre de Palmira y de Colombia, y se convierte en un ejemplo para miles de estudiantes que hoy construyen su proyecto de vida desde las aulas oficiales de este municipio del Valle del Cauca.