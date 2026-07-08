Bolívar amplía oferta educativa con UniMontemariana, nueva sede de Unibac y cupos en Unicartargena

Con la construcción de una universidad para los Montes de María, una nueva sede para Unibac y nuevos cupos en programas presenciales en las subregiones, la Gobernación de Bolívar consolida una estrategia integral para acercar la universidad a miles de jóvenes y convertir la educación en la principal herramienta de transformación social del departamento.

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El gobernador Yamil Arana Padauí destacó que esta apuesta busca cerrar brechas históricas y garantizar que los jóvenes puedan construir su proyecto de vida sin abandonar sus territorios.

“Estamos demostrando que la educación superior puede llegar hasta donde durante décadas solo llegaron promesas. Queremos que nuestros jóvenes estudien cerca de sus familias, que tengan oportunidades reales y que no deban abandonar sus municipios para convertirse en profesionales. Esa es la verdadera equidad territorial”, afirmó el mandatario.

Uno de los avances más recientes es la apertura de 345 nuevos cupos presenciales en alianza con la Universidad de Cartagena, que permitirán estudiar Derecho en Mompox, Enfermería en Magangué y Contaduría Pública en El Carmen de Bolívar, entre otros programas, con un beneficio histórico: la inscripción será gratuita para todos los aspirantes.

Esta iniciativa hace parte de una estrategia mucho más amplia para descentralizar la educación superior pública, fortalecer la presencia institucional en las regiones y ampliar las oportunidades para miles de jóvenes bolivarenses.

A este esfuerzo se suma la Universidad de los Montes de María, un proyecto que ya fue adjudicado y será construido con recursos propios de la Gobernación de Bolívar en El Carmen de Bolívar, tras obtener concepto técnico favorable del Ministerio de Educación Nacional.

El nuevo campus beneficiará a estudiantes de Bolívar y Sucre, convirtiéndose en un motor de desarrollo regional y en una reparación histórica para una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado.

“Esta universidad representa una deuda histórica que estamos empezando a saldar. Los Montes de María merecen que sus jóvenes puedan acceder a educación superior de calidad sin tener que irse de su tierra. La mejor manera de transformar un territorio es a través del conocimiento”, expresó Arana.

Paralelamente, la administración departamental impulsa la transformación de Unibac con la construcción de su nueva sede en La Matuna, un moderno edificio que ampliará significativamente la cobertura en educación artística y cultural.

El proyecto contempla la recuperación de un edificio de diez pisos para convertirlo en uno de los centros de formación creativa más importantes del Caribe colombiano, con espacios destinados a la investigación, la creación artística, la innovación y el fortalecimiento institucional.

“Unibac tendrá una sede a la altura de los mejores laboratorios creativos del mundo. Será un antes y un después para la formación artística y cultural de Bolívar y para cientos de jóvenes que encontrarán allí nuevas oportunidades”, señaló el gobernador.

Estas iniciativas se complementan con el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras de la Gobernación con la Universidad de Cartagena, manteniendo al día las transferencias establecidas en la Ley 30 e incluso anticipando los recursos correspondientes a la vigencia 2026, lo que fortalece la capacidad institucional para ampliar la cobertura y beneficiar a más estudiantes.

Con estas acciones, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso de convertir la educación superior en un derecho accesible para todos, llevando oportunidades a los municipios, reduciendo las desigualdades territoriales y construyendo un departamento donde el talento de los jóvenes encuentre las condiciones necesarias para transformar su futuro sin abandonar el lugar donde nacieron.