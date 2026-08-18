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18 ago 2026 Actualizado 15:15

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Cemento País fortalece su presencia en el Caribe con la Gira Ferretera País

Ofrecen asesoría técnica, concursos y actividades comerciales

Cemento País

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Cemento País continúa fortaleciendo su cercanía con los constructores de la región. La Gira Ferretera País se sigue tomando las principales ferreterías del Caribe colombiano, llevando premios, concursos y dinámicas pensadas para premiar la fidelidad de maestros, ferreteros y clientes.

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En cada parada, los asistentes viven una experiencia diferente: rifas, activaciones, asesoría técnica y la oportunidad de conocer de primera mano el portafolio de Cemento País.

“Para nosotros la Gira Ferretera País es más que un evento. Es estar en la calle, escuchar al cliente y construir región junto a ellos. El Caribe responde con entusiasmo y eso nos motiva a seguir”, afirmó Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País.

Con esta iniciativa, Cemento País reafirma su compromiso de estar donde se construye, premiando a quienes hacen país desde las bases.

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