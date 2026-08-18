Cemento País fortalece su presencia en el Caribe con la Gira Ferretera País

Cemento País continúa fortaleciendo su cercanía con los constructores de la región. La Gira Ferretera País se sigue tomando las principales ferreterías del Caribe colombiano, llevando premios, concursos y dinámicas pensadas para premiar la fidelidad de maestros, ferreteros y clientes.

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En cada parada, los asistentes viven una experiencia diferente: rifas, activaciones, asesoría técnica y la oportunidad de conocer de primera mano el portafolio de Cemento País.

“Para nosotros la Gira Ferretera País es más que un evento. Es estar en la calle, escuchar al cliente y construir región junto a ellos. El Caribe responde con entusiasmo y eso nos motiva a seguir”, afirmó Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País.

Con esta iniciativa, Cemento País reafirma su compromiso de estar donde se construye, premiando a quienes hacen país desde las bases.