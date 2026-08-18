Policía captura a nueve personas por presunta contaminación de un cuerpo de agua en Membrillal

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Cartagena, en articulación con la autoridad ambiental Cardique y la Armada Nacional de Colombia, adelantó la operación “Libertad de los Cuerpos Hídricos”, que permitió la captura en flagrancia de nueve personas por el presunto delito de contaminación ambiental.

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El procedimiento se desarrolló en el corregimiento de Membrillal, donde los uniformados, gracias a la denuncia ciudadana y las actividades de control y protección de los recursos naturales, llegaron hasta un parqueadero y observaron a los hoy capturados realizando el vertimiento de aguas servidas y residuos provenientes del lavado de vehículos tipo cisterna hacia un canal conectado con el arroyo Membrillal.

De acuerdo con la verificación realizada en el lugar y el concepto de la autoridad ambiental, los procedimientos se adelantaron en el marco de la normatividad ambiental vigente, relacionada con el manejo y disposición de residuos y vertimientos, entre ellas la Resolución 0615 de 2015, el Decreto 3930 de 2010 y el Decreto 1076 de 2015.