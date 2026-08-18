Policía de Bolívar capturó a 21 personas en operativos durante el puente festivo

El puente festivo terminó, pero detrás del regreso a casa de miles de familias quedó una intensa ofensiva contra el delito. La Policía Nacional en Bolívar reportó 21 personas capturadas durante los operativos desplegados en distintos municipios del departamento con motivo de la celebración de la Asunción de la Virgen.

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Las capturas se realizaron por delitos como violencia intrafamiliar, lesiones personales, daño en bien ajeno, hurto, uso de documento público falso, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, receptación, falsedad marcaria y concierto para delinquir.

Los procedimientos tuvieron lugar en Magangué, El Carmen de Bolívar, Zambrano, Calamar, San Juan Nepomuceno, Arjona, San Jacinto, Barranco de Loba, Mompox y María La Baja, donde las unidades policiales reforzaron los controles y patrullajes durante el fin de semana.

Como resultado de estas acciones, los uniformados también incautaron un arma de fuego y más de 350 gramos de estupefacientes. Según las autoridades, con estos resultados se busca prevenir delitos que afectan directamente la vida, el patrimonio y la tranquilidad de las comunidades.

A este balance se suma la recuperación de un teléfono celular y un vehículo que figuraban como hurtados. Ambos elementos fueron ubicados mediante los controles, solicitudes de antecedentes y verificaciones efectuadas por las patrullas en diferentes puntos del departamento.

En materia de convivencia ciudadana, la Policía impuso 21 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, como parte de las acciones preventivas adelantadas durante el puente festivo.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el trabajo desarrollado por los uniformados: “Estos resultados reflejan el compromiso permanente de nuestros policías con la seguridad de los bolivarenses. Seguiremos fortaleciendo los controles, la prevención y la presencia en los municipios para anticiparnos al delito y proteger la vida, el patrimonio y la tranquilidad de nuestras comunidades”.

Detrás de cada arma retirada de circulación, cada droga que no llegó a las calles y cada elemento recuperado hay un riesgo menos para una familia bolivarense. La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para que siga siendo parte activa de la seguridad y denuncie oportunamente cualquier hecho delictivo o comportamiento que afecte la convivencia a través de la línea 123 o ante la patrulla policial más cercana.